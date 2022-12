Wijhenaar komt gemeente én buurt tegemoet en verlaagt fel bekritiseerde schutting

Deze schutting van bijna dertig meter zet de verhoudin­gen in Wijhese buurt op scherp

Een schutting van bijna dertig meter houdt de gemoederen in een buurt in Wijhe behoorlijk bezig. Deze week maakte de gemeente in een openbaar besluit de achtergronden van het conflict bekend. En de betrokkenen? Die hullen zich in stilzwijgen.

