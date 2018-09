Wijhese bloemist versiert Den Haag tijdens Prinsjesfestival

Voetbal Academie Wijhe: lekker voetballen, passie en bevlogen­heid

1 september Vijf jaar geleden begon hij zijn nieuwe seizoen met een wachtlijst, vijf jaar later kent de Voetbal Academie in Wijhe nog steeds een wachtlijst. Want wie er eenmaal op zit, wil bijna altijd blijven, zo lang het kan.