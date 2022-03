Wijhese verenigingen Rood-Wit ’75 en Wijhe ’92 onderzoeken fusie: ‘Erg veel overeenkomsten’

Drie Raalter evenemen­ten die wél doorgingen, krijgen extra coronakos­ten vergoed: ‘Het was eigenlijk gekkenwerk’

Corona heeft ervoor gezorgd dat veel evenementen niet door konden gaan. Maar er waren uitzonderingen, ook in Raalte. De paar evenementen die in 2021 doorgingen, moesten wél extra in de buidel tasten om aan alle coronaregels te voldoen. De gemeente Raalte komt deze organisaties tegemoet. ,,Daar zijn we blij mee want nu spelen we quitte’’, zegt Dennis Nijland van het Midzomerfeest in Mariënheem.

