Wijhese wereldkampioen Xena kan haar geluk niet op

Mishandel­de beveiliger Stoppelhae­ne probeerde ruziënde mensen te scheiden: 22-jarige man uit Dongera­deel opgepakt

27 augustus De beveiliger die in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld werd tijdens Stoppelhaene in Raalte, probeerde juist een groepje ruziënde mensen uit elkaar te halen. Daarbij werd hij in zijn rug getrapt en in het gezicht geslagen.