Wijheseveer gaat weer heen en weer

Volksvertelling over ontstaan van de Luttenberg verschijnt als prentenboek

8 februari De Overijsselse volksvertelling over het ontstaan van de Luttenberg, verschijnt volgende maand als prentenboek. Dat wordt uitgebracht in het kader van de viering van het 700-jarig bestaan van Luttenberg. Het boek is volledig van de hand van een Luttenberger, Hennie Tijs.