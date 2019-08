Wijkagent Heino baalt van puinhoop op schoolplein

Fikse stijging scheepson­ge­val­len Flevoland en Gelderland

4:59 Het aantal scheepsongevallen op binnenwateren in deze regio is flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. In 2017 vonden in de provincies Gelderland en Flevoland 235 ongevallen plaats, in 2018 waren dat er 342. Dat is een toename van bijna 46%.