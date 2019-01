Wijkagent in de Heinose discobus is 'geen opvoeder’

Lekker met de discobus de hort op. Voor honderden jongeren uit Salland is dit al jaren een ideaal vervoersmiddel. Politie en beveiliging zorgen elk weekend voor een goed verloop. Waar een biertje soms door de vingers wordt gezien. Toch kan wijkagent Frank de Jonge van de politie Heino ouders er niet vaak genoeg op wijzen dat overmatig drankgebruik volledig uit de hand kan lopen.

Bespreekbaar

Voorkomen blijft lastig, het herhalen om met de kinderen alcohol, drugs en overlast bespreekbaar te maken een must. ,,Het is hetzelfde verhaal als de burgers honderd keer vertellen de deur op slot te doen om inbraak te voorkomen'', reageert de Jonge. ,,Ook dat gebeurt nog steeds. We zijn geen opvoeders maar willen in dit geval echt de aandacht vestigen op een zorgeloos avondje stappen.''

Wildplassers

Meestal gaat dat goed. De Jonge zegt dat 95 procent van de jeugd zich over het algemeen gedraagt. Door een no tolerance beleid in te voeren is de overlast de laatste tijd zelfs fors gedaald. Wildplassers, lawaaimakers en jeugd onder invloed worden meteen aangepakt. ,,En dat weten ze ook. Mochten we iemand heel dronken aantreffen dan nemen we ter plekke contact op met de ouders. Voordat het te laat is. Niemand zit te wachten op een kind dat zich in een coma zuipt. Je kunt het zien als een daad uit zelfbescherming. We vragen dan de ouders hun kind op te komen halen.''

Paar drankjes

De meeste ouders schrikken wanneer ze de wijkagent aan de telefoon krijgen. Ook als het om een paar drankjes gaat. In dat laatste geval laat de politie de ouders bepalen of hun kind de bus in mag of niet. ,,Sommigen reageren kort en halen het kind op. Anderen vinden het prima. We gunnen iedereen een leuke avond, maar nogmaals vragen we met nadruk: maak als ouders het onderwerp drank en drugs met je kind bespreekbaar. Een alternatief is er niet. De jeugd wordt steeds creatiever. Drinken in een parkje wat wijntjes, verstoppen flügelflesjes waar we niet zomaar kunnen fouilleren, hebben mixdrankjes in de frisdrank en laten de flessen vallen wanneer we aankomen. Wij zien dan niet wie wat in de handen heeft. Dat blijft gewoon lastig.''