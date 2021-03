Wilco (30) uit Heino maakt deal met burgemeester Dadema en houdt terras van De Veldhoek gesloten

Wie telt er mee om te zien of Sallandse boeren al meer kruiden en vlinders naar hun akkers lokken?

25 februari De nationale tuinvogeltelling mag zich jaarlijks in een steeds grotere schare liefhebbers verheugen, maar er worden nu ook vrijwilligers gezocht om in Salland kruiden en vlinders te gaan tellen. Niet in de eigen achtertuin, maar op landbouwgrond in de buurt. Want zo’n dertig boeren hebben daar hun best gedaan om hun grond aantrekkelijker te maken voor bloemen en insecten.