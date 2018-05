Willem hoopt dat het doppen regent in Wesepe voor de opleiding van geleidehonden

video Sallandse weilanden liggen vol gele balen, en dit is waarom

10 mei Weilanden in de omgeving van Luttenberg lijken deze dagen vol te liggen met enorme marshmallows. Het is het resultaat van een actie van loonbedrijf Grefelman. Bij het oogsten van het gras worden de balen namelijk in opvallende gele folie gewikkeld om geld op te halen voor het goede doel.