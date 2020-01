Winkeliers Raalte krijgen volledige vrijheid en mogen elke zondag open

Nog vaker én eerder dat vers gebakken croissantje halen in de supermarkt. Of heb je bouwmaterialen nodig voor die ene klus in het huis? Twaalf keer per jaar konden inwoners van de gemeente Raalte op zondag nog een laatste boodschap doen, maar dat moet nu uitgebreid worden naar alle zondagen. Ook de openingstijden veranderen. In plaats van 13.00 uur, moet je vanaf 12.00 uur kunnen winkelen.