Wisseling van de wacht bij D66 Raalte: Niels Folgers (31) jaagt politieke ambitie na en volgt Moorman (65) op

In verschillende periodes had Moorman een plek in de gemeenteraad in Raalte. Nadat hij tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn zetel verloor, stond toenmalig fractievoorzitter Bert Terlouw er alleen voor in de raad met één zetel. Toen Terlouw vorig jaar besloot weg te gaan bij D66 - hij kon zich niet meer vinden in de landelijke koers van de partij - nam Moorman zijn plek over en keerde terug in de Raalter raad.