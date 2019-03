Within Temptation, BLØF en Glennis Grace publiekstrekkers bij oogstfeest in Raalte

Het Sallandse Oogstfeest Stöppelhaene pakt uit met een groots muziekprogramma op donderdagavond 29 augustus. Op het podium staan Within Temptation, BLØF, Glennis Grace, Kraantje Pappie, Ronnie Ruysdael en DJ Paul Elstak.

,,Dit is een ongekende line-up’’, zegt Stöppelhaene-voorzitter Paul Wittenhorst. Want makkelijk is het niet om zo’n line-up van grote Nederlandse acts op je festival te krijgen. ,,Het lijkt ieder jaar makkelijk als het programma eenmaal staat. Maar om dan het jaar erop weer met iets fris en vernieuwends te komen? En dan moeten de artiesten ook nog tijd hebben en willen. De samenstelling van het programma blijft ieder jaar opnieuw een grote uitdaging.”

Volledig scherm Stöppelhaene voorzitter Paul Wittenhorst. © Gerard Vrakking

Within Temptation maakt in 2019 voor het eerst sinds een aantal jaar een tour langs een aantal grote festivals in Nederland. Stöppelhaene voorzitter Paul Wittenhorst: ,,We zijn trots dat we de band op dit moment in hun carrière hebben kunnen boeken. Het album krijgt geweldige recensies en de fanbase van Within Temptation stijgt wereldwijd in een sneltreinvaart. Een show van deze band staat garant voor een mega spektakel.” In 2011 waren ze met hun show de grote verrassing op Stöppelhaene.

BLØF is een van de meest succesvolle bands van het land met Paskal Jakobsen als frontman. Wittenhorst: ,,In 2013 stonden ze voor het laatst op het hoofdpodium in Raalte. Dan is het toch hoog tijd dat ze weer naar Stöppelhaene komen?”

Glennis Grace won in 1984 op zestienjarige leeftijd de Soundmixshow als Whitney Houston. Vorig jaar nam ze deel aan America’s Got Talent en zong tijdens de auditieronde het nummer Run to You van Whitney Houston. Ze schopte het uiteindelijk tot de finale. De Amsterdamse zangeres staat 29 augustus met haar band op het hoofdpodium in Raalte.

Net als de Groningse rapper Alex van der Zouwen, beter bekend als Kraantje Pappie. Hij komt voor de tweede keer naar Stöppelhaene. Kraantje Pappie bekroont zijn meest succesvolle jaar tot op heden met een show in AFAS Live in april en een optreden op het hoofdpodium in Raalte.

En Ronnie Ruysdael zal de hele Sallandse Herberg weer op de kop zetten. Dé enige artiest met een eigen die-hard fanclub in Raalte. Haal alle toeters, bellen, sjaaltjes, slips, glitters en zonnebrillen maar van stal. Met zijn bakkebaarden staat deze showman garant voor een ouderwets gezellig feestje met polonaise.

