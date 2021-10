Wolf op beeld, vlak bij nieuwe slachtpartij Sallandse schapen: ‘Wat gaat er allemaal nog komen?’

Rijksmonu­ment uit Olst kan er na onderhoud weer jaren tegenaan: ‘Ik krijg er altijd een thuisge­voel van’

28 september De Bökkers Mölle in Olst is in een nieuw jasje gestoken. De molen, een Rijksmonument, is onder handen genomen door molenmakers. De molen is geschilderd en de ‘staartbalk’, is vervangen. Deze balk zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft als de molen draait. ,,De molen is het baken van Olst en moet in goede conditie blijven.’’