Worstenmaker Stegeman (‘daar hou ik van’) uit Wijhe gaat over in Belgische handen

Schreeuw om actie vanuit politiek na afslach­ting schapen in Salland: ‘We maken ons zorgen’

5 oktober Wolven die schapen doodbijten in Salland. Schapenhouders in de regio zitten met hun handen in het haar. De maat is vol voor de provinciale VVD en SGP. De provincie Overijssel moet in actie komen, vindt burgerlid Wim Tutert. ,,Ik heb de indruk dat er achterover gehangen wordt.’’