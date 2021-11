Wrakstukken van bij Hoonhorst neergestort Duits vliegtuig zijn nu te zien in tijdelijk museum Dalfsen

Al direct bij de opgraving in november vorig jaar dropte de werkgroep ’40 -’45 van de Historische Kring Dalfsen de vraag bij de bergingswerkers van de Koninklijke Luchtmacht of ze een deel van de geborgen vliegtuigonderdelen mocht tentoonstellen. Ze wilde in haar expositie over oorlog en bevrijding graag aan de inwoners van Dalfsen laten zien wat er in het buurtschap Millingen allemaal uit de grond was gevist.