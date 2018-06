Zeer opmerkelijke diefstal in Raalte: kasten gevuld met 250.000 bijen gestolen

Weekend­tips: tijdreizen in Deventer of shoppen op de Ibiza Markt in Zwolle

15 juni Wie nog niet weet wat te doen dit weekend, kan in de regio alle kanten op. Van tijdreizen in Deventer tot struinen over braderieën en marktjes. Of gewoon lekker zitten en kijken naar circusacts en luisteren naar de oorsprong van de inspiratie van bestseller-thrillerauteur Karin Slaughter. Zes tips voor een divers weekend.