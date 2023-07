Zeldzaam syndroom en wetgeving zitten kinderwens Daphne (25) en Teun (26) dwars: ‘Voel me incompleet’

Zonder rolstoel­bus stort het leven van Kay uit Raalte (en zijn familie) in: ‘Komt niet meer door de apk’

Naar voetbalwedstrijden gaan, het ziekenhuis bezoeken, op vakantie naar Frankrijk. Voor de familie Bultman uit Raalte is niets vanzelfsprekend. Zij kunnen dit niet zonder rolstoelbus. Hun jongste zoon zit door een zeer zeldzame en erfelijke aandoening in een rolstoel. Het einde van de bus dreigt. Brengt crowdfunding redding? ,,We kunnen ons niet voorstellen dat we straks zonder bus zitten.’’