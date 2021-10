Zelf stempelen op Sallandse Wandelvierdaagse

‘Versteende’ gemeente Raalte zet vol in op vergroe­ning met 3200 gratis bomen én tegelop­haal­ser­vi­ce

8 oktober Raalte had de twijfelachtige eer om in de top vijf van meest versteende gemeenten van Nederland te staan. Om daar wat aan te doen rolt de gemeente samen met lokale ondernemers plannen uit om inwoners van Raalte een steun in de rug te geven. Met gratis bomen, meer subsidie en een tegelophaalservice moet de Raaltenaar gestimuleerd worden om zijn of haar tuin te vergroenen.