Zelfs gratis parkeren lokt auto's niet naar parkeergarage Het Schip Raalte

Nog altijd parkeren te weinig bezoekers van het centrum in Raalte hun auto in de parkeergarage Het Schip. Mede daardoor is het na het afschaffen van het betaald parkeren in het dorpshart, soms lastig een parkeerplaats te vinden. De parkeerkelder onder het woon- en winkelcomplex is slecht bezet.

Dat concludeert BonoTraffics, het bureau dat in opdracht van de gemeente de effecten heeft onderzocht van de nieuwe parkeerregels in het centrum. April vorig jaar is het betaald parkeren afgeschaft. Parkeren in parkeerschijfzones en vrij parkeren op grotere afstand van winkels is ervoor in de plaats gekomen. Het bureau heeft tellingen verricht en winkelend publiek, winkeliers en bewoners van het centrum ondervraagd.

Driehonderd

Op het drukste moment zijn volgens het bureau nu bijna driehonderd auto's meer geparkeerd in het centrum dan in de tijd van betaald parkeren. Over het algemeen zijn de parkeerlocaties goed bezet. Uitzonderingen zijn de parkeerplaatsen aan de Molenhof, Kuiperstraat en Herenhof, waar de parkeerdruk op drukke momenten hoog is.