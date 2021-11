Zendamateur Mario Riesebeek zoekt vanuit Raalte contact met de hele wereld: ‘This is Papa Alpha five Mike Romeo’

Broekland ‘wint’ geld voor plannen dorpshuis in vrijkomen­de kerk: ‘Nu gaan we het doen ook’

Om mooie plannen voor hun Marcellinuskerk om te zetten in daden, was een groep Broeklanders naarstig op zoek naar geld. Een wedstrijd van de provincie Overijssel, waarbij de beste drie ideeën voor het herbestemmen van vrijkomende kerken 25.000 euro krijgen, kwam precies op het juiste moment. De Broeklanders dienden hun plan in en tot hun grote geluk eindigden ze in de top-3. ,,Dit is een flinke steun in de rug.’’

27 november