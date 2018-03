Zeshonderd adhesiebetuigingen voor zebrapaden bij Nicolaaskerk in Heino

GroenLinks Raalte zet Meldpunt Bomen online

11:45 GroenLinks Raalte heeft het Meldpunt Bomen weer online gezet. Op de website raalte.groenlinks.nl van de partij-afdeling kunnen bezoekers aangeven waar volgens hen onnodig een boom (of meerdere bomen) of een struik (of meerdere struiken) zijn verdwenen. Na de melding onderzoekt GroenLinks of het kappen en het rooien terecht is geweest.