Zingende Dianne is Oogstkoningin van Stöppelhaene

Terugkeer loopfes­tijn op Stöppelhae­ne slaat aan

9:25 En óf er animo was voor de eerste hardloopwedstrijd in bijna drie decennia tijdens de Stöppelhaene in Raalte. Iets meer dan driehonderd lopers, jong en oud, deden gisteren mee aan de Stöppelloop. Dit is de opvolger van de Stöppelhaeneloop die in een ver verleden toppers als Gerard Nijboer, Roelof Veld en Gerard Mentink en trok.