Zo is er in Oost-Nederland gestemd op de Top 2000: veel Normaal en bijzonderheden in Harderwijk en op Urk

In het kielzog van de boer dat is de keerl staat Queen met Bohemian Rhapsody, dat al jaren hoog terug is te vinden in de top van de Top 2000. In 15 gemeenten in Oost-Nederland werd het vaakst op Bohemian Rhapsody gestemd. De enige gemeente waar Normaal of Queen niet op de meeste stemmen kon rekenen is Urk. Het lied Avond van Boudewijn de Groot vergaarde op Urk de meeste stemmen.