Zo verliep de laatste reis van Joop Roemajauw naar West-Papoea: ‘Een paradijsvogel hoort niet in Nederland begraven te worden’

In de wachtruimte van Schiphol kijkt Danny Roemajauw (43) naar beneden. Vanuit het mortuarium wordt zijn gebalsemde vader, die tien dagen geleden op 69-jarige leeftijd in Olst overleed, naar de vrachtruimte van het vliegtuig gebracht. In het verleden was dit de ruimte waar de uitzinnige en muzikale familie opgewonden en hardop droomde over de reis die komen ging.