Zon breekt door in huishoudboekje Raalte

Aantal Burendagac­ti­vi­tei­ten in Overijssel richting 600

13:24 Het aantal zogenaamde Burendagactiviteiten in Overijssel gaat richting 600. Dat melden organisatoren Oranjefonds en Douwe Egberts. Burendag werd in 2006 in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen en valt dit jaar op 28 september.