Zon en mist, een gouden combinatie

11 september Zodra de Syrische en Nederlandse kinderen op het podium van de Raalter basisschool De Vogelaar staan, knalt het uit de geluidsboxen. Het lied 'Hartslag', de Nederlandse vertaling van het nummer dat een jaar geleden in samenwerking met Unicef is opgenomen in Syrië. ,,Dit lied bindt jullie. Ik hoop dat jullie je hierdoor nog meer welkom voelen in Raalte'', richt Emily Hoogeslag zich tot de Syrische kinderen.