Zonder hoogbejaarde eiken wordt het een kale boel bij de Pas in Haarle

Medewerkers van Seko halen slechte en dode takken weg uit de Amerikaanse eiken bij Herberg De Pas. © Ronald Vrugteman

Boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten volgt de werkzaamheden nabij het Informatiecentrum en Herberg De Pas aan de Molenweg in Haarle nauwgezet. ,,Deze Amerikaanse eiken zijn ruim honderd jaar oud en in feite aan het eind van hun levenscyclus. Maar als we ze allemaal kappen en vervangen door jonge exemplaren wordt het hier wel erg kaal. Daarom worden dode en aangetaste takken verwijderd, opdat ze geen gevaar vormen voor de vele wandelaars en fietsers in dit gebied”, zegt Schouten.

Lanenstructuur

Anton van Wulfften Palthe (van de bekende stomerij) kocht eind 19de eeuw De Sprengenberg bij Haarle en bouwde er een villa. Hij maakte van een deel van het heidegebied een landgoed met een lanenstructuur. ,,Daarom staan veel bomen hier kaarsrecht op een rijtje. We ontkomen er niet aan om een slechte boom weg te halen, maar we planten op de vrijgekomen plek uiteraard een nieuwe”, aldus Schouten.

Seko is bij De Pas ook bezig geweest met het snoeien van twee knotlinden. Volgens Schouten kunnen het heel goed de oudste knotlinden van de Sallandse Heuvelrug zijn. ,,Er staan hier vier linden, die er ook al stonden toen de oude herberg De Pas er nog was. Het etablissement stond op de kruising van de wegen van Deventer naar Hellendoorn en van Raalte naar Rijssen. Er kwamen veel handelaren langs De Pas en ze konden hier zelfs hun paarden verversen voor de tocht over de ‘berg’. De herberg brandde in de tweede helft van de 19de eeuw af, maar de bomen zijn gespaard gebleven. We hebben hier met klinkers de contouren van de oude herberg aangegeven”, aldus Schouten.

Eikenhakhout

Behalve snoeiwerk is dit jaar is tevens het eikenhakhout op de heide langs de Oude Deventerweg aan de beurt voor een zaagbeurt. Een eeuwenoud gebruik, waarbij eiken elke tien tot vijftien jaar worden afgezaagd. Vroeger was het hout nodig voor de kachel of als bezemsteel en heet daarom ook wel geriefhout.

,,Tegenwoordig heeft eikenhakhout een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. En heeft het een grote aantrekkingskracht op vogels als de grasmus en geelgors en vinden hazen en reeën er een veilige slaapplek”, aldus Schouten.

Hooglanders