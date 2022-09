Zorgappartementen de splijtzwam in hecht dorpje aan de IJssel? 'Ik mis de nuance’

Voor het eerst in vijf jaar sprak de politiek deze week met Welsumers over woonzorgplan Welzorgsum, een nog te bouwen appartementencomplex met vijftien woningen voor zorgbehoevende senioren, direct onder de IJsseldijk in Welsum. Een plan dat niet zonder slag of stoot verloopt.

Dit verhaal over Welzorgsum wordt echter geen tweestrijd tussen initiatiefnemer Plaatselijk Belang Welsum en tegenstander Wakker Welsum. Zij spraken eerder in de Stentor in acht verhalen hun pleidooi of ongenoegen uit, nog voordat de gemeenteraad van Olst-Wijhe maandagavond het allereerste woord (zie kader) over het bouwplan uitsprak.