Zorgbedrijf Ontzorgd Wonen failliet: wat gebeurt er met de locatie in Heino?

VIDEO Zendama­teur Mario Riesebeek zoekt vanuit Raalte contact met de hele wereld: ‘This is Papa Alpha five Mike Romeo’

Vanuit je hobbykamer in contact komen met gelijkgestemden over de hele wereld: dat is voor Mario Riesebeek (50) uit Raalte de grote kick van de roeping van een zendamateur. Met zelfgemaakte zenders en antennes is de Raaltenaar avonden in de weer. ,,Ik had laatst met mijn zelfgemaakte zender contact met Antarctica. Dat blijft voor mij bijzonder.’’

28 november