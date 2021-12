Zorgboerderij Horsthoeve in Broekland exposeert en verkoopt werk van cliënten

Video Bloembol­len in razend tempo geplant in Mariënheem: ‘Salland groener en we helpen de vogels en insecten’

Het parkje tegenover de buurtwinkel in Mariënheem bestaat vooral uit gras. Dat is komend voorjaar wel anders. Met vereende krachten zijn er op zaterdagochtend 2500 bloembollen in de grond gestopt. ,,Dit werkt aanstekelijk.’’

28 november