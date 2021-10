Zwarte Piet verleden tijd in Raalte, overleg over intocht met coronapas nog gaande

Als alles volgens planning verloopt zal Sinterklaas ‘op de normale manier’ aankomen tijdens de intocht in Raalte. Dat is in ieder geval het streven van het Sint Nicolaas Komité Raalte (SNKR). De organisatie achter de intochten in de gemeente zet momenteel samen met de gemeente Raalte en de Veiligheidsregio IJsselland de puntjes op de i. Zwarte Piet is in de Sallandse gemeente in ieder geval verleden tijd. ,,Dat doen wij om meerdere redenen’’, geeft Roy Veldman, van SNKR aan.