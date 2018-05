Zwartrijders ontbreken in Sallandse Fietsvierdaagse

Video Toestand slachtof­fer stationdra­ma in Olst 'stabiel'

30 april De toestand van de 26-jarige Olstenaar die zaterdagavond zwaargewond raakte op het station in zijn woonplaats is stabiel, zegt politiewoordvoerder Nanda Kappers. ,,We hebben zondag contact gehad met de familie. Het is nog onbekend wanneer we met het slachtoffer zelf kunnen spreken.''