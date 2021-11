Zwemlessen voor Alzheimerpatiënten in Raalte: ‘Mijn moeder vergeet veel, behalve deze zwemles’

,,Ik ben heel blij met de zwemlessen’’, vertelt Nieuwenhuis. Ze heeft beginnende dementie en kan momenteel nog veel. ,,Ik word er soepeler van en krijg veel meer energie en puf om dingen te ondernemen. Dat is het belangrijkste wat ik hier uit haal. Het is echt een aanwinst en ik kijk er de hele week naar uit.’’ Nieuwenhuis was de eerste les wat afwachtend. Ze merkte al snel dat het hard werken is, maar daar is ze juist blij mee. ,,Ik word er ook zelfverzekerder van, want de focus ligt op dingen die ik nog wel kan doen.’’