Zwepen en blazen: gespecialiseerd team gaat op Sallandse Heuvelrug te voet het vuur te lijf

Privégege­vens belanden door Raalter ambtenaren te vaak op straat, gemeente grijpt in

De gemeente Raalte neemt maatregelen binnen haar eigen organisatie om te voorkomen dat privacygevoelige gegevens nog op straat komen. Nadat in het dossier over sociaal bedrijf De Productie wederom weggelakte informatie eenvoudig te openbaren was, stelde burgemeester Martijn Dadema een onderzoek in.

22 april