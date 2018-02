Zwerfvuil ophalen met omgebouwde kinderwagen in Wijhe

Han Nijboer wordt nieuwe rector Carmel College Salland

12:34 Han Nijboer wordt de nieuwe rector van het Carmel College in Raalte. De benoeming van de 58-jarige Raaltenaar gaat in per 1 mei. Hij volgt Johan Supèr op, die onlangs afscheid nam van de Raalter school om in Hengelo te gaan werken.