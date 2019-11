Zwolse jeugdbende dealt op sportpark VV Heino

Boete voor vrouw uit Raalte die elf kilo vlees ‘vergeet’ af te rekenen in Zwolle

1 november Een inwoonster uit Raalte had in een Turkse supermarkt in Zwolle maar liefst elf kilo vlees onder in de buggy gestopt, maar ‘vergat’ zogenaamd het bij de kassa op de lopende band te leggen. De politierechter geloofde haar verhaal niet, en veroordeelde de 28-jarige I.A. tot 350 euro boete wegens winkeldiefstal.