Zwolse kunstenaar tovert omgekeerde vlag in Heino om tot kunstwerk: ‘Je moet er de humor van in zien’

Nieuwbouw op Doumater­rein in Raalte dichterbij, maar zorgen over verkeer en sloop schoor­steen

Nieuwbouw op het Douma Deurenterrein in Raalte lijkt steeds realistischer te worden. Het gemeentebestuur van Raalte is akkoord met het plan om 84 woningen te bouwen op het fabrieksterrein. Tot weerzin van enkele omwonenden, die vrezen voor verkeersoverlast. ,,Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.”

6:56