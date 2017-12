6500 bezoekers zien opening Serious Request

Dj's beginnen de ochtend met de krant: 'Staan we er mooi in?'

12:00 Even na zevenen vanmorgen hebben Stentor-verslaggevers Rianne Seton en Alice van Eijk de krant bezorgd bij Het Glazen Huis. 3FM-dj Sander Hoogendoorn nam de dagbladen dankbaar in ontvangst. ,,Superleuk, dankjewel. Ik ga het lezen.'' Voordat hij zijn bed opzoekt, deelt hij de Stentor met slaapgast Kim Feenstra en Domien Verschuuren. 'Staan we er mooi in?', vraagt Domien aan Kim. De laatste reageert bevestigend.