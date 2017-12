Akwasi bouwt feestje bij Aventus tijdens uitreiking 3FM Awards

Het is aan rapper Akwasi om de winnaars van de drie categorieën op het podium bekend te maken. ,,Eigenlijk zijn er alleen maar winnaars hier, shout out naar jullie allemaal. Maar er zijn een paar mensen die zich extra extra hebben ingezet, waarvoor ze een 3FM Award verdienen.'' In de categorie 'Out of the Box' is het 'Serious Drone vliegen' de winnaar. Voor een kleine bijdrage kunnen mensen met een drone in Aventus vliegen, waarvan de opbrengst naar 3Fm Serious Request gaat. De actie 'Recreatie 4 Serious Request' sleept de aanmoedigingsprijs binnen.