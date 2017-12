Altijd al willen slapen in een beddenwinkel?

Wie een kijkje neemt op de veilingsite van Serious Request komt de meest ludieke items tegen. Zo kan je het geboortegewicht van je baby in luiers winnen, een geheel verzorgde bruiloft in het glazen huis maar ook een nachtje slapen in beddenwinkel Slaapidee Slaapkamer in Apeldoorn.

Dat laatste is misschien tot nu toe toch wel de meest ludieke omdat het bed naderhand bij je thuis wordt bezorgd. ,,Het slaapt best fijn in de showroom. Last van het verkeer zal de winnaar weinig hebben, het is hier redelijk geluiddicht", laat verkoper bij Slaapidee Marco Smit weten. Van vrijdag op zaterdag stelt Smit zijn winkel ter beschikking. ,,En daarna kan de winnaar het plein van Serious Request weer op."

Slapen in een beddenzaak

Het lijkt op StukTV achtige fratsen. Maar dit is wel op een 'legale' manier geregeld. Het balletje voor dit idee kwam aan het rollen toen ook beddenzaak Slaapidee iets wilde doen voor Serious Request. ,,We vonden het een grappig idee. Het is een beetje in samenspraak gegaan met 3FM. Op deze manier denken wij dat we een leuk veilingitem hebben."

Voor de logé is alles keurig geregeld. Naast een comfortabel en nieuw matras van Auping, staat er de volgende ochtend een ontbijt voor je klaar en kan je jezelf even opfrissen. ,,We hebben geen douche, maar een washandje doet ook wonderen."

Hoewel je dus een overnachting in een beddenzaak wint, heb je niet de hele winkel voor jezelf. Een van de verkopers zal die nacht aanwezig zijn. ,,We willen wel aanwezig zijn voor als er bijvoorbeeld iets gebeurt."

Opbrengst

De veiling voor dit ludieke item neemt tot op heden nog vlucht. Maar Marco Smit hoopt dat dit de laatste anderhalve dag nog gebeurt. Vanmiddag lag het hoogste bod rond de 260 euro. ,,Het bed heeft een nieuwwaarde van ongeveer 3.200 euro. We hebben niet echt een ondergrens maar als de gelukkige zo rond de 1.500 euro biedt, zijn wij tevreden."