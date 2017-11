Anna Nooshin in actie voor Serious Request

video Leerlingen rennen rondjes door de gangen van Omnisport

27 oktober Bezwete, rode hoofdjes vanmorgen in het Omnisport bij de aanwezige Apeldoornse basisschoolleerlingen. Daar werd een ‘Buildingrun’ gehouden. Zo’n 225 leerlingen van in totaal zes scholen renden rondjes om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request.