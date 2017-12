Apeldoorns burgemeester Berends druk met Serious Request

Orkest

Zaterdag heeft Berends de dirigeerstok in zijn hand. Hij is een van de prominenten die het 'Serious Orkest voor 3FM Serious Request' leiden, geïnspireerd op het tv-programma Maestro! . Eerder op de dag leest hij tien minuten voor uit de Bijbel, in de Onze Lieve Vrouwekerk. Daar wordt een poging gedaan om het wereldrecord bijbellezen te verbeteren. Wethouder Stukker neemt ook tien gesponsorde voorleesminuten voor zijn rekening.

Spinnen

Als de dj's van NPO3FM eenmaal in het Glazen Huis zijn opgesloten en aan hun marathonuitzending zijn begonnen, doet Berends op dinsdag live in de uitzending de aftrap van een 'burgemeesters challenge'. Hij laat dan ziet wat Apeldoorn allemaal doet voor het goede doel en daagt een andere burgemeester uit om dat ook te doen. Twee dagen later is hij te vinden in het Oranjepark, dat tijdens Serious Request festivalterrein is. Daar gaat hij bijvoorbeeld spinnen in een politiecontainer.