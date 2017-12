Apeldoornse Jessie Maya verheugt zich op meet and greet

Jessie Maya heeft meer dan 180.000 volgers. Haar filmpjes zijn meer dan 30.000.000 keer bekeken. Jessie werd 21 jaar geleden geboren als Jeroen Bosch. In de derde klas van VC Cortenbosch kwam hij tijdens de les biologie uit de kast. ,,Vanaf dat moment werd het weer leuk op school. Ik was de enige die toegaf homo te zijn. Veel meiden wilden wel een homo in hun vriendenkring.''

Loiza Lamers

Op het Rijn IJssel College in Arnhem zat Jeroen in dezelfde klas als Loiza Lamers. Zij is de eerste transgender die Holland Next Model won. ,,Toen ik haar ontmoette besefte ik dat ik me ook mijn hele leven al een meisje voelde. Alles viel op zijn plek.'' De 21-jarige vlogt sindsdien niet alleen over beauty en make-up, ze geeft haar kijkers ook inzicht in het transgender-proces. ,,Ik ben daar heel open in, om ook anderen te laten zien dat je jezelf mag zijn.''