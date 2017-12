Dj's Serious Request: 'Hoe kan de glans eraf zijn?'

Nog voor ze het Glazen Huis met een tevreden gevoel hadden verlaten barstte de discussie al weer los: is er nog wel toekomst voor Serious Request? Volgend jaar voor Kerst komt er weer een actie het Rode Kruis, zegt de zender daarover slechts. Niet of er weer een Serious Request met een Glazen Huis komt.

Glans

Is het een veeg teken dat nog geen nieuwe stad is geselecteerd? Volgens Domien Verschuuren heeft dat alleen met NPO 3FM zelf te maken. ,,Ik zou het heel raar vinden om met een plaatsvervangend zendermanager te besluiten dat we volgend jaar naar een bepaalde stad gaan en dat zijn opvolger dat project vervolgens moet oppakken'', reageert Domien. ,,Laten we even afwachten wat er de komende maanden gebeurt en hoe de evaluatie verloopt. Hoe kan de glans eraf zijn als zoveel mensen hier op af komen omdat wij een stille ramp op de kaart zetten?''

Ein Apeldoorner

Sander Hoogendoorn vindt al die bespiegelingen weinig waard. Ieder redeneert vanuit zijn eigen belang, weet hij. ,,Voor de gemeente Apeldoorn is het leuk dat het druk is in de stad. Voor het Rode Kruis is belangrijk dat er veel wordt opgehaald. En wij als 3FM hebben er baat bij dat er veel wordt geluisterd en gekeken en dat er veel op social media gebeurt... Ik kan alleen maar vanuit mijn eigen gevoel spreken. Er zijn zoveel mensen die iets geven. Dan is het voor mij geslaagd. Bezoekersaantallen of bedragen interesseren mij echt geen reet.'' Hij is van Apeldoorn gaan houden, zegt hij. ,,Ich bin ein Apeldoorner!''

,,Ik dank iedereen uit de grond van m'n hart'', zegt Angelique Houtveen. ,,Vijf miljoen euro! Honderd procent zeker dat ik volgend jaar weer het Glazen Huis in wil.''

Sander Hoogendoorn vindt het te vroeg voor zo'n uitspraak. ,,Na de Olympische Spelen moet je niet direct zeggen of je nog vier jaar doorgaat.''