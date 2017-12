Dj’s slapen in Apeldoorn pal naast burgemeesterskamer

Zo dicht bij de plaatselijke burgemeester als morgen in Apeldoorn hebben de dj’s van NPO 3FM hun slaapplek nog nooit gehad tijdens Serious Request. De Apeldoornse burgervader John Berends nam vandaag even poolshoogte in én op het Glazen Huis. Vanaf het dak kon hij zo kijken hoe zijn werkkamer in het Stadhuis er van buiten uitziet.