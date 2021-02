Elektrische bussen Keolis moeten tussendoor extra laden vanwege sneeuw en vrieskou

Dit kun je verwachten op de slotdag van Serious Request in Apeldoorn

24 december De laatste dag van Serious Request in Apeldoorn is aangebroken. Zeven dagen lang bewoonden 3FM-dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn het Glazen Huis op het Marktplein. Vanavond gaat de deur open en is het opnieuw groot feest. Dit kun je vandaag allemaal verwachten: