Het Serious Orkest van Apeldoorn speelt 613 euro bij elkaar

video Apeldoorns Popkoor geeft hoop een klank

21:33 'Pieces' (Let's bring them together) van de Apeldoornse singer-songwriter Reitse Giesbers is een song dat het thema van Serious Request dit jaar in klank ondersteunt. In cd-vorm werd het nummer vanavond gepresenteerd, nadat het een dag eerder al de 'demosong van de dag' was op 3FM.