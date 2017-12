Hoe 150 ambtenaren op hun vrije dag 83.500 euro inzamelen

Altijd al willen slapen in een beddenwinkel?

17:44 Wie een kijkje neemt op de veilingsite van Serious Request komt de meest ludieke items tegen. Zo kan je het geboortegewicht van je baby in luiers winnen, een geheel verzorgde bruiloft in het glazen huis maar ook een nachtje slapen in beddenwinkel Slaapidee Slaapkamer in Apeldoorn.