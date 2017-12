Idris wil het liefst elke dag een familie herenigen

Serious RequestMet een niet aflatend enthousiasme probeert Idris Abba Amind in Nigeria door oorlog verscheurde families weer samen te brengen. Met een dik fotoboek onder de arm, speurt hij de kampen in de omgeving af op zoek naar ouders, opa, oma, broertje of zus.

Als het lukt een familie te herenigen, is hij als een kind zo blij: de 32-jarige Idris Abba Amind uit het Nigeriaanse Yola legt zijn ziel en zaligheid in het opsporen en samenbrengen van vermiste familieleden. Hij is vrijwilliger bij het lokale Rode Kruis en is daar zichtbaar trots op.

U oogt als een bevlogen mens. Wat is uw drijfveer?

,,Familie is belangrijk voor mensen. Misschien wel veel belangrijker dan wij denken. Liefde voor hun familie geeft mensen kracht om zich door zware tijden heen te slaan. Als het lukt om een kind op te sporen en het te herenigen met zijn ouders dan maakt mij dat zo blij. Het is mooi om daaraan een bijdrage te leveren. Een hereniging is waarvoor ik het uiteindelijk allemaal doe. Ik heb er een aantal mogen meemaken, maar het zijn er nog te weinig. Ik zou het wel elke dag willen meemaken.''

Na een conflict of ramp weten mensen in de westerse wereld elkaar meestal snel weer te vinden. In een door oorlog verscheurd ontwikkelingsland ligt dit moeilijker. Wat kan het Rode Kruis hier betekenen?

,, Wanneer iemand zijn of haar dierbare kwijt is, kan er een opsporingsverzoek worden ingediend. Na registratie komt deze informatie terecht in ons -wat wij noemen- fotoboek. Met dit boek gaan mijn collega’s en ik op pad. Op zoek in steden en dorpen. Met de auto, lopend of op de motor maar soms ook op de fiets. In de hoop dat we mensen treffen die iets meer kan vertellen over de vermiste mensen.’’

Stel het lukt, iemand wordt opgespoord. Wat is dan de volgende stap?

,,We zorgen er ook voor dat families weer met elkaar in contact worden gebracht. Als er een match is, proberen we met de (satelliettelefoon contact te leggen. Als dat niet lukt, leveren we een zelfgeschreven brief persoonlijk af. Dit zijn vaak heel bijzondere momenten. Het is niet een gewoon telefoontje. Of brief. Het is een teken van leven. Daarna proberen we de mensen echt bij elkaar te brengen, te herenigen. Daar gaat soms een lang proces aan vooraf. Omdat er veel moet worden geregeld. Vooral in gebieden waar het oorlog is. Het is zo mooi als het dan toch lukt. Dat maakt me heel blij.’’