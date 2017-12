Kirsten uit Ommen leest het nieuws tijdens Serious Request

De nieuwslezers van de NOS hebben deze week een eigen Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn, tegenover de echte. Nieuwslezeres Kirsten Klomp (25), geboren in Zwolle en opgegroeid in Ommen, houdt 's ochtends de luisteraars op de hoogte. ,,Het is heel mooi."

Serious Request is niet compleet nieuw voor Kirsten. Drie jaar geleden was ze er ook bij. In 2014 werkte ze in Haarlem als stagiair bij NOS Op 3. ,,Je kon toen voor tien euro je eigen nieuwsbulletin inspreken. Ik was daar om te helpen met het mengpaneel. En nu ben ik drie jaar later weer terug", zegt ze met een officiële NOS-sjaal om haar nek.

Je eigen bulletin inspreken is ook dit jaar weer mogelijk, uiteraard in ruil voor een donatie. Ook kunnen mensen via de veiling bieden op nieuwslezen in het Glazen Huis, op een dagje meelopen met een verslaggever en op een jurk van Annechien Steenhuizen.

Zwaaien

Tijdens de editie van 2014 zat 3FM-dj Domien Verschuuren voor het eerst in het Glazen Huis. Sinds oktober van dit jaar leest Kirsten het nieuws in zijn ochtendshow. Of ze Domien regelmatig vraagt of hij het nog ziet zitten? ,,Nee, we hebben alleen contact tijdens de nieuwsblokjes. Wel kunnen we goed naar ze zwaaien. Ons huisje staat zo dichtbij."

Ze geniet van de drukte op het plein in Apeldoorn. ,,Het is heel mooi. Dit is zo'n groot evenement. De sfeer is fantastisch", zegt ze terwijl er een rustig plekje is opgezocht om te ontsnappen aan het kabaal rond het Glazen Huis.

Mooi dichtbij

Kirsten ziet niet alleen maar vreemde mensen voor haar studio langslopen, ook veel familie en vrienden komen een kijkje nemen. ,,Ik kom uit de buurt. Mijn vriend, ouders en vriendinnen zijn al een keer langs geweest. Gelukkig staat het Glazen Huis niet ergens in Zeeland, voor hen is Apeldoorn namelijk mooi dichtbij."